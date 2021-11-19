Защита обжалует арест Самсонова по делу о развращении ребенка

Адвокат депутата Артема Самсонова Наталья Касилова заявила, что будет обжаловать его арест. Об этом она сообщила РИА «Новости».

Адвокат Наталья Касилова заявила, что защита не согласна с арестом и что цели следствия вполне можно удовлетворить более мягкой мерой. Также она рассказала и о том, чем сейчас занимается ее подзащитный.

«Да, конечно (будем обжаловать — прим. ред.). Не согласны (с арестом — прим. ред.). Считаем, что цели, на которые ссылается следствие, можно достичь домашним арестом», — сказала Кислова.

Она добавила, что Самсонов продолжает голодать и требует, чтобы провели исследование на полиграфе с независимым полиграфологом.

Депутат выразил свое несогласие с происходящим, когда выходил из зала суда, и произнес слова: «Это все поклеп, это все неправда». Его арестовали на два месяца, расследование продолжается.

В отношении Артема Самсонова возбуждено дело по статье УК «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Следствие предположило, что он мог, общаясь с 11-летним мальчиком, показывать ему секс-игрушку и объяснять, как ей пользоваться. Сам Самсонов вину не признал и заявил, что его оклеветали.