facebook_pixel
    19 ноября 2021, 09:00

    Защита обжалует арест Самсонова по делу о развращении ребенка

    Адвокат депутата Самсонова Касилова обжалует его арест по делу о развращении ребенка

    Екатерина Боснак

    Адвокат депутата Артема Самсонова Наталья Касилова заявила, что будет обжаловать его арест. Об этом она сообщила РИА «Новости».

    Сайт Законодательного собрания приморского края

    Адвокат Наталья Касилова заявила, что защита не согласна с арестом и что цели следствия вполне можно удовлетворить более мягкой мерой. Также она рассказала и о том, чем сейчас занимается ее подзащитный.

    «Да, конечно (будем обжаловать — прим. ред.). Не согласны (с арестом — прим. ред.). Считаем, что цели, на которые ссылается следствие, можно достичь домашним арестом», — сказала Кислова.

    Она добавила, что Самсонов продолжает голодать и требует, чтобы провели исследование на полиграфе с независимым полиграфологом.

    Депутат выразил свое несогласие с происходящим, когда выходил из зала суда, и произнес слова: «Это все поклеп, это все неправда». Его арестовали на два месяца, расследование продолжается.

    В отношении Артема Самсонова возбуждено дело по статье УК «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Следствие предположило, что он мог, общаясь с 11-летним мальчиком, показывать ему секс-игрушку и объяснять, как ей пользоваться. Сам Самсонов вину не признал и заявил, что его оклеветали.