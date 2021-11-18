Подозреваемый в развращении депутат Самсонов заявил, что не знает мальчика

Подозреваемый в развращении несовершеннолетнего депутат Приморского края Самсонов заявил, что не знает мальчика, о котором идет речь. Об этом РИА «Новости» сообщила его адвокат Наталья Касилова.

Перед судом, который должен был избрать подозреваемому меру пресечения, защитник чиновника рассказала прессе, что у Самсонова прошло несколько очных ставок со свидетелями инцидента, а именно с его знакомой и ее сыном. В ходе этих следственных мероприятий, по словам адвоката, Самсонов несколько раз продемонстрировал, что он не виноват.

«Сегодня во время очных ставок Самсонов еще раз подтвердил, что не виновен, что того мальчика не знает, что не демонстрировал ему никаких фаллоимитаторов, и готов подтвердить это на полиграфе», — подчеркнула Касилова.

Депутат Артем Самсонов проходит в качестве подозреваемого по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Следствие предполагает, что он демонстрировал ребенку секс-игрушку и рассказывал, для чего она применяется. Ему вменяют события, якобы произошедшие в 2018 году.

Сам Самсонов объявил голодовку из-за начатого расследования, так как посчитал, что его оклеветали.