12 мая 2023, 15:33
Защита Блиновской пожаловалась на домашний арест блогера
Мосгорсуд проверит законность домашнего ареста блогера Блиновской
Жалоба на домашний арест обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и легализации средств Елены Блиновской поступила на рассмотрение в Московский городской суд. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда, который выбрал для блогера меру пресечения.
Собеседник агентства уточнил, что рассмотрение жалобы Блиновской пройдет 22 мая.
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Апелляцию с просьбой о замене домашнего ареста на запрет определенных действий для Блиновской представляющая ее интересы адвокат Наталия Сальникова направила через четыре дня после избрания меры пресечения.
Елену Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей, а также незаконной легализации денежных средств.
По версии следствия, фигурантка дела оформила несколько компаний, работающих по упрощенной системе, через которые проводила крупные продажи.
Суд отправил Блиновскую под домашний арест, а также запретил пользоваться мобильной связью и интернетом. Вести свои социальные сети блогер не может даже через посредников.
Мосгорсуд
Задержание блогера Елены Блиновской
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