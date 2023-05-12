Криминал 12 мая 2023, 15:33 Защита Блиновской пожаловалась на домашний арест блогера Мосгорсуд проверит законность домашнего ареста блогера Блиновской РИА «Новости»

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Жалоба на домашний арест обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и легализации средств Елены Блиновской поступила на рассмотрение в Московский городской суд. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда, который выбрал для блогера меру пресечения.

Собеседник агентства уточнил, что рассмотрение жалобы Блиновской пройдет 22 мая.

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Апелляцию с просьбой о замене домашнего ареста на запрет определенных действий для Блиновской представляющая ее интересы адвокат Наталия Сальникова направила через четыре дня после избрания меры пресечения.

Елену Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей, а также незаконной легализации денежных средств.

По версии следствия, фигурантка дела оформила несколько компаний, работающих по упрощенной системе, через которые проводила крупные продажи.

Суд отправил Блиновскую под домашний арест, а также запретил пользоваться мобильной связью и интернетом. Вести свои социальные сети блогер не может даже через посредников.