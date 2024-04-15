Криминал 15 апреля 2024, 16:02 Заочный арест главы СБУ обжаловали в московском суде Защита обжаловала заочный арест главы СБУ Малюка в Басманном суде Москвы Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Сторона защиты подала апелляционную жалобу на заочный арест главы Службы безопасности Украины Василия Малюка в Басманный суд Москвы. Информация появилась в картотеке инстанции.

Решение о заочном аресте Малюка обжаловали 15 апреля. Поступление жалобы подтвердили РБК в пресс-службе суда.

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«Апелляционная жалоба адвоката», — добавили в инстанции.

Басманный суд Москвы 26 марта удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте главы СБУ по делу о теракте. Речь идет о подрыве грузовика на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Ранее Малюк раскрыл детали убийств военного корреспондента Владлена Татарского, экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, сообщили «Известия». Однако глава СБУ не признал участие украинских спецслужб в организации этих преступлений.