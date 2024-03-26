Мир 26 марта 2024, 11:00 Главу СБУ заочно арестовали в Москве по делу о теракте Суд Москвы заочно арестовал главу СБУ Малюка по делу о теракте РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов о заочном аресте главы СБУ Василия Малюка по делу о теракте. В материалах указывается, что речь идет о подрыве грузовика на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года. Об этом написал «Коммерсант».

Малюк неоднократно делал ряд громких заявлений. По его словам, Украина причастна к атакам по российской территории, в том числе к ударам по нефтеперерабатывающим заводам. Глава СБУ также подтверждал атаки на российские корабли в Черном море и Крымский мост.

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Ранее Малюк раскрыл детали убийства бывшего депутата Рады Украины Ильи Кивы и военного корреспондента Владлена Татарского. При этом участие украинских спецслужб в организации убийств он не признал.