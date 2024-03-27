27 марта 2024, 20:25
Замглавы ФТС Ягодкину отправили в СИЗО
Суд заключил под стражу замруководителя ФТС Ягодкину
Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Следователи предъявили Ягодкиной обвинение в превышении должностных полномочий.
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«Судом избрана мера пресечения в виде заключении под стражу сроком на два месяца, то есть до 26 мая 2024», — сообщили в суде.
Накануне генерал-полковника таможенной службы Елену Ягодкину задержали в Москве. По данным Telegram-канала «112», ее заподозрили в коррупции при начислении таможенных пошлин.
Сотрудники полиции обыскали кабинет чиновницы. Следователи предъявили ей обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
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