Криминал 27 марта 2024, 20:25 Замглавы ФТС Ягодкину отправили в СИЗО Суд заключил под стражу замруководителя ФТС Ягодкину РИА «Новости»

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Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Следователи предъявили Ягодкиной обвинение в превышении должностных полномочий.

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«Судом избрана мера пресечения в виде заключении под стражу сроком на два месяца, то есть до 26 мая 2024», — сообщили в суде.

Накануне генерал-полковника таможенной службы Елену Ягодкину задержали в Москве. По данным Telegram-канала «112», ее заподозрили в коррупции при начислении таможенных пошлин.

Сотрудники полиции обыскали кабинет чиновницы. Следователи предъявили ей обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.