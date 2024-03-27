Криминал 27 марта 2024, 19:16 Названа причина задержания замглавы ФТС Ягодкиной Замглавы ФТС Ягодкиной предъявили обвинение в превышении полномочий РИА «Новости»

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Следователи предъявили обвинение в превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий заместителю руководителя Федеральной таможенной службы России Елене Ягодкиной. Об этом со ссылкой на своего корреспондента в Басманном суде Москвы сообщило РИА «Новости».

О задержании генерал-полковника таможенной службы Елены Ягодкиной СМИ сообщили еще в минувший вторник, 26 марта.

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РБК со ссылкой на источники сообщил, что в кабинете задержанной прошли обыски. Собеседники журналистов заявили, что оперативники действовали в рамках расследования уголовного дела о начислении таможенных пошлин.

Речь о кодах, которые есть у каждого импортного товара. Некоторую продукцию сложно отнести к одной группе, но при уплате пошлин есть большая вилка от пяти до 15% себестоимости. Это создает коррупционные риски.

Источники добавили, что события с поставками относятся к периоду 2011–2019 годов, когда Ягодкина занимала пост в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования.

Басманный суд по ходатайству следствия сегодня изберет Ягодкиной меру пресечения.