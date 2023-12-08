08 декабря 2023, 12:41
После стрельбы в брянской гимназии № 5 возбудили еще одно дело
Дело о халатности возбудили после стрельбы в брянской гимназии
Уголовное дело о халатности возбудили после стрельбы в брянской гимназии № 5. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Специалисты установили, что утром 7 декабря на входе в гимназию не было стационарного металлодетектора, несмотря на его фактическое наличие у учебного заведения.
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Таким образом, контроль за тем, кто и что проносит в здание, не вели. Что позволило восьмикласснице принести с собой огнестрельное оружие, подчеркнули в ведомстве.
Материалы прокурорской проверки направили в следственный орган. После их рассмотрения приняли решение о возбуждении дела о халатности.
Ранее Telegram-канал «112» сообщил о том, что против отца устроившей стрельбу девочки, также возбудили уголовное дело, ему грозит до двух лет колонии. Официально данные об этом пока не подтверждали.
Прокуратура РФ
Стрельба в гимназии №5 в Брянске
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