Криминал 10 декабря 2023, 14:15 Замдиректора брянской гимназии № 5 отправили под домашний арест Суд отправил замдиректора брянской гимназии под домашний арест до 7 февраля РИА «Новости»

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Советский районный суд Брянска отправил под домашний арест заместителя директора гимназии № 5. Она обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

По версии следствия, Людмила Католикова ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности по контролю за соблюдением пропускного режима. За него отвечали сотрудники частной охранной организации.

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В результате 7 декабря ученица гимназии пронесла в здание охотничье ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате погибли двое, в том числе сама стрелявшая. Пятеро подростков получили огнестрельные ранения.

Под домашним арестом Католикова пробудет до 7 февраля 2024 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу.