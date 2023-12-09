Криминал 09 декабря 2023, 20:17 Арестованная охранница брянской гимназии не признала вину Охранница гимназии Брянска призналась, что не заметила ружья у восьмиклассницы Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской / Telegram

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Никаких подозрительных предметов в руках восьмиклассницы из брянской гимназии № 5 сотрудница охранного предприятия не заметила. Об этом она заявила в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения. Видео из зала суда опубликовал Telegram-канал Shot.

По словам женщины, школьница вошла в здание вместе со своей сестрой-близняшкой.

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«Девочки шли одетые как обычно, так как они близняшки, одеваются одинаково. Явный подозрительный предмет я не видела. Это скрытый пронос был», — заявила обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух лиц.

Охранница добавила, что часто осматривала школьников, которые вызывали у нее подозрения. Но на вещи, которые несла девочка, внимания не обратила.

Также женщина объяснила, по какой причине в школе не оказалось рамки металлодетектора. По ее словам, за день до стрельбы холл учебного заведения украшали к Новому году и аппарат временно убрали.

В ходе своего выступления она просила не отправлять ее в СИЗО, так как у нее диабет первого типа и ей нужны регулярные инъекции инсулина. Но Советский районный суд Брянска вынес постановление о взятии обвиняемой под стражу до 6 февраля.