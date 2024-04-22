22 апреля 2024, 15:58
Законность приговора Треповой проверят 20 мая
Апелляционный военный суд проверит приговор Треповой 20 мая
Апелляционный военный суд 20 мая проверит законность приговора Дарье Треповой, сообщило РИА «Новости». Рассмотрение апелляционной жалобы защиты и представления прокурора назначили на 10:00.
Защита Треповой хочет добиться смягчения приговора, а прокурор настаивает на его ужесточении до 28 лет заключения.
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В конце января 2-й Западный окружной военный суд признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления. Заседание было выездным и прошло в Санкт-Петербурге. Трепова получила 27 лет колонии общего режима и штраф в 600 тысяч рублей.
Дмитрия Касинцева, который укрывал Трепову у себя дома после теракта, приговорили к одному году и девяти месяцев колонии общего режима. Помимо этого, суд удовлетворил иски к Треповой на сумму свыше 16,5 миллиона рублей.
Теракт, при котором погиб Владлен Татарский, и пострадали более 50 человек, произошел в апреле 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Следствие и суд установили, что преступление готовили на территории Украины.
В марте 2023 года в Москве Трепова, которую привлекли другие участники организованной группы, получила у курьера гипсовый бюст. При этом она знала о наличии в нем взрывчатки, подчеркивали в СК.
Трепова предлагала украинским кураторам передать статуэтку Татарскому на мероприятии в Российском новом университете в Москве, но они не дали согласия на это из-за металлодетекторов на входе в здание.
Затем она перевезла бюст из Москвы в Петербург, а после 2 апреля отправилась на творческий вечер военкора, куда приняла бюст со взрывным устройством. При детонации Татарский погиб на месте.
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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