Криминал 22 апреля 2024, 15:58 Законность приговора Треповой проверят 20 мая Апелляционный военный суд проверит приговор Треповой 20 мая РИА «Новости»

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Апелляционный военный суд 20 мая проверит законность приговора Дарье Треповой, сообщило РИА «Новости». Рассмотрение апелляционной жалобы защиты и представления прокурора назначили на 10:00.

Защита Треповой хочет добиться смягчения приговора, а прокурор настаивает на его ужесточении до 28 лет заключения.

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В конце января 2-й Западный окружной военный суд признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления. Заседание было выездным и прошло в Санкт-Петербурге. Трепова получила 27 лет колонии общего режима и штраф в 600 тысяч рублей.

Дмитрия Касинцева, который укрывал Трепову у себя дома после теракта, приговорили к одному году и девяти месяцев колонии общего режима. Помимо этого, суд удовлетворил иски к Треповой на сумму свыше 16,5 миллиона рублей.

Теракт, при котором погиб Владлен Татарский, и пострадали более 50 человек, произошел в апреле 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Следствие и суд установили, что преступление готовили на территории Украины.

В марте 2023 года в Москве Трепова, которую привлекли другие участники организованной группы, получила у курьера гипсовый бюст. При этом она знала о наличии в нем взрывчатки, подчеркивали в СК.

Трепова предлагала украинским кураторам передать статуэтку Татарскому на мероприятии в Российском новом университете в Москве, но они не дали согласия на это из-за металлодетекторов на входе в здание.

Затем она перевезла бюст из Москвы в Петербург, а после 2 апреля отправилась на творческий вечер военкора, куда приняла бюст со взрывным устройством. При детонации Татарский погиб на месте.