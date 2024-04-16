Криминал 16 апреля 2024, 03:19 Адвокаты и прокуратура подали апелляцию на приговор Треповой В Апелляционный суд поступили жалобы защиты и прокуратуры на приговор Треповой РИА «Новости»

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В Апелляционный военный суд поступили жалобы адвокатов представление прокуратуры на приговор Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию из суда.

«В суд поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора Генеральной прокуратуры РФ», — рассказал собеседник агентства.

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Дату рассмотрения пока не назначили. Прокуратура настаивает на ужесточении приговора, защита добивается смягчения наказания.

Суд приговорил Трепову к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Генпрокуратура сочла этот приговор слишком мягким и подала апелляционное представление в феврале 2024 года. Адвокат Треповой Даниил Берман ранее сообщил, что также отправил по почте апелляционную жалобу.