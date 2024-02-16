Важное 16 февраля 2024, 12:50 Генпрокуратура сочла недостаточным приговор Дарье Треповой Генпрокуратура обжаловала приговор Дарье Треповой РИА «Новости»

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Генеральная прокуратура России обжаловала приговор Дарье Треповой, посчитав его недостаточным. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Второго западного окружного военного суда.

«Апелляционное представление от Генеральной прокуратуры на приговор Треповой поступило в суд. Ведомство указало, что срок наказания слишком мягкий и настаивает на 28 годах вместо 27», — рассказали в суде.

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В январе Первый Западный окружной военный суд признал Трепову виновной в террористическом акте и назначил ей 27 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также по искам пострадавших ей выписали штраф в 16,495 миллиона и 600 тысяч рублей.

Защита осужденной обжаловала решение суда и отправило апелляцию по почте. Защитник Треповой Даниил Берман отмечал, что во время очередного судебного разбирательства станут известны подробности апелляционной жалобы.

Весной 2023 года Трепова принесла статуэтку со взрывчаткой на творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского в Санкт-Петербурге. После взрыва военкор скончался от полученных ранений на месте. После ЧП Трепову включили в список экстремистов и террористов в России.