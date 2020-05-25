    25 мая 2020, 15:44

    Захватившего заложников в Альфа-Банке арестовали

    Дарья Бунякова, Дарья Новая, Иван Степанов

    Алексея Барышникова арестовали на два месяца по решению суда после захвата заложников в Москве. Мужчина удерживал людей в отделении Альфа-Банка, а на допросе заявил, что хотел узнать некую правду.

    Хамовнический районный суд отправил задержанного под стражу до 23 июля. Ранее столичное управление СК попросило суд арестовать Барышникова и отправить его в СИЗО. Кроме того, мужчине назначили пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Причиной ходатайства следствия стал захват заложников в центре Москвы.

    Захватившего заложников в Альфа-Банке арестовали | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Барышников днем 23 мая пришел в отделение Альфа-Банка на Земляном Валу и заявил, что у него в рюкзаке бомба. Мужчина взял заложников, один из которых смог отвлечь налетчика. В итоге люди смогли выйти на улицу через черный вход и вызвать правоохранителей.

    Самого Барышникова задержали сотрудники полиции. Следователи выяснили, что он ранее уже был судим и приехал в столицу из Нижневартовска. Во время допроса мужчина признал свою вину. Он заявил, что хотел выяснить правду и захватить заложников. Правоохранители начали расследование по статье «Захват заложника».