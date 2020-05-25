Захватившего заложников в Альфа-Банке арестовали

Алексея Барышникова арестовали на два месяца по решению суда после захвата заложников в Москве. Мужчина удерживал людей в отделении Альфа-Банка, а на допросе заявил, что хотел узнать некую правду.

Хамовнический районный суд отправил задержанного под стражу до 23 июля. Ранее столичное управление СК попросило суд арестовать Барышникова и отправить его в СИЗО. Кроме того, мужчине назначили пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Причиной ходатайства следствия стал захват заложников в центре Москвы.

Источник фото: телеканал «360»

Барышников днем 23 мая пришел в отделение Альфа-Банка на Земляном Валу и заявил, что у него в рюкзаке бомба. Мужчина взял заложников, один из которых смог отвлечь налетчика. В итоге люди смогли выйти на улицу через черный вход и вызвать правоохранителей.

Самого Барышникова задержали сотрудники полиции. Следователи выяснили, что он ранее уже был судим и приехал в столицу из Нижневартовска. Во время допроса мужчина признал свою вину. Он заявил, что хотел выяснить правду и захватить заложников. Правоохранители начали расследование по статье «Захват заложника».