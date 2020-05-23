«Отвлек его и сказал всем бежать». Единственный заложник из Альфа-Банка рассказал, почему остался в отделении

Клиент Альфа-Банка Федор Пименов отвлек мужчину, захватившего людей в заложники в отделении в центре Москвы. Благодаря этому все остальные смогли покинуть здание до штурма. Об этом Пименов рассказал «360».

Я его отвлекал. Сказал всем покинуть рабочие места и делать все по инструкции. Когда все произошло, я сказал девушкам-сотрудницам действовать по регламенту — нажать на все тревожные кнопки. Они очень сильно трусили и дрожали от кончиков пальцев до кончиков волос Федор Пименов единственный заложник.

Собеседник телеканала добавил, что совсем не испытывал страха во время захвата в заложники.

«Там был парень, работник, он самый первый убежал. Мы пока разговаривали с сотрудницами, а он закрывал дверь, я им дал четкие указания, что надо будет сделать. Они, в принципе, так и сделали», — сообщил Федор.

О рассказал, что не учился вести такие переговоры — помог опыт работы и книги. Федор трудится торговым представителем в магазине по продаже кофе-машин, поэтому читал книги по психологии и общению с прагматичными клиентами.

В разговоре с RT Пименов уточнил, что пришел в отделение, чтобы закрыть счет. С собой у него была бутылка вина — он шел в гости к сестре, с которой не виделся несколько лет.

Федор оказался единственным заложником приезжего из Нижневартовска Алексея Барышникова. Захватчик рассказал ему о расставании с девушкой и попытке привлечь к внимание к этому.

Молодые люди общались, Барышников пил вино посетителя, Пименов транслировал то, что происходит в банке, в своем Instagram.

«Было больше дружеского общения, чем ярых требований, — рассказал Федор. — Потому что если у мужика есть бубенцы, то он четко говорит, чего он хочет, и что надо делать всем остальным».

Захватчика он охарактеризовал как мягкотелого и слабохарактерного человека.