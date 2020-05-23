«Хотел узнать правду». Мужчина рассказал, зачем захватил заложников в Альфа-Банке

«Вину признаю», — заявил Барышников следователю.

Отвечая на вопрос, с какой целью он захватил отделение банка, подозреваемый заявил: «Узнать правду. Мне интересна правда, что со мной происходит».

«Ваша цель — захват заложников?» — поинтересовался следователь.

«Захват заложников», — согласился подозреваемый.

Главное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по статье «Захват заложника».

Днем в субботу 23 мая Барышников зашел в отделение Альфа-Банка на Земляном Валу и заявил, что у него в рюкзаке бомба, и он захватил этот банк. Сотрудникам Барышников передал записку с текстом: «Мне от вас ничего не нужно — только правда».

Клерки взвали полицию и вместе с клиентами вышли через черный вход. С захватчиком остался один из посетителей Федор Пименов. Он заявил «360», что отвлек Барышникова, благодаря чему остальные и смогли покинуть помещение.

Мужчина, сообщивший о бомбе в своем рюкзаке, рассказывал посетителю о том, что расстался с девушкой, а теперь хочет узнать правду. Пименов транслировал разговор в Instagram. Во время штурма отделения его задержали.