Мужчина захватил автобус с заложниками в центре Луцка, сообщили украинские СМИ. Сайт fakty.ua со ссылкой на правоохранителей сообщил, что у злоумышленника много оружия.

Издание «Конкурент» привело слова начальника ГУ ЧП в Волынской области Юрия Крошко. Он заявил, что захватчик «недоволен системой». «Ситуация под контролем. Центр города перекрыт, стараемся не допустить туда гражданских людей, чтобы никто не пострадал. Лучан и гостей просят относиться с пониманием, не подходить близко», — заявил Крошко.

Автобус сейчас находится на Театральной площади Луцка, которую оцепили спецназовцы.

«Мы ведем переговоры. Он должен был выставить свои требования в соцсетях, но пока этой информации нет. Информации о пострадавших нет. Устанавливаем личность мужчины. Ситуация под контролем», — приводит слова Крошко украинский телеканал «Перший».

На Театральную площадь в районе 10:00 приехала скорая помощь. На место происшествия прибыли силовики и руководство СБУ. Движение по улице Свободы перекрыли. По данным «Першего», в районе 10:20 на Театральной площади звучали выстрелы.