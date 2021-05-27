Захарова рассказала о помощи арестованной в Минске Сапеге

Россия делает все, чтобы права гражданки РФ Софии Сапеги, которую арестовали в Минске, были соблюдены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российская сторона смогла получить консульский доступ к Сапеге сразу после того, как Белоруссия провела необходимые для этого юридические процедуры, уточнила дипломат в эфире «Эха Москвы».

«Мы делаем все для того, чтобы права российской гражданки были соблюдены», — подчеркнула Захарова.

Софию Сапегу задержали в Минске 23 мая, после того как самолет Ryanair, летевший в Вильнюс, совершил экстренную посадку в столице Белоруссии. Вместе с ней был задержан и сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Протасевича обвинили в преступлениях по нескольким статьям Уголовного кодекса Белоруссии и отправили в СИЗО. В частности, ему инкриминируют организацию массовых беспорядков в республике.

Сапега также была задержана. В Сети опубликовали видео, на котором она признается, что была редактором канала, который публиковал данные белорусских силовиков.

Мать Сапеги ранее заявила, что София всегда была вне политики. По мнению женщины, ее дочь арестовали только потому, что она была спутницей Протасевича.