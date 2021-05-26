Мать Сапеги назвала свою версию причины задержания дочери в Минске

Анна Дудич заявила, что ее дочь София Сапега всегда была вне политики. По мнению женщины, Софию задержали в Минске, потому что она была спутницей бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

По словам Дудич, она обращалась в МИД, писала обращение на сайте администрации президента России.

«Мне бы очень хотелось, чтобы наши правоохранительные органы, в частности Белоруссии, смогли разобраться», — сказала она в комментарии телеканалу RT.

Дудич добавила, что накануне она беседовала с консулом в посольстве РФ. Он дал ей несколько рекомендаций и пообещал, что поможет найти способ увидеться с Софией.

Мать Сапеги подчеркнула, что не знает причины ее задержания.

«Наверное, только лишь потому, что она спутница Романа Протасевича», — заключила она.

София Сапега находилась на борту самолета Ryanair, приземлившегося в Минске 23 мая. Посадка была совершена после сообщения о минировании. После осмотра лайнера опасных веществ и предметов не обнаружили. При проверке документов для повторной посадки был задержан Роман Протасевич. Его арестовали и поместили в СИЗО.

Сапегу также задержали и арестовали на два месяца. В МИД РФ уточнили, что ее подозревают в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса Белоруссии.