Задержаны двое подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках

Задержали двух подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках. Об этом сообщили на сайте столичного СК.

Установить и задержать подозреваемых удалось в короткий срок благодаря совместным усилиям следователей и сотрудников уголовного розыска в Москве. В ближайшее время оба будут доставлены в подразделение СК для проведения следственных действий.

Следователи также допросили потерпевших. Также привлекут специалистов, чтобы проверить состояние здоровья ребенка.

Ранее в распоряжении «360» появилось видео с места задержания одного из подозреваемых. Очевидцы рассказали, что он скрывался дома и отказывался выходить на улицу. Полицейские машины стояли возле подъезда несколько часов.

В прокуратуре сообщали, что один из напавших на мужчину был вооружен ножом, а второй ударил его ребенка.

Накануне вечером в Новых Ватутинках группа неизвестных напала на двух мужчин вблизи жилых домов. Предположительно, их избили четверо приезжих. У одного из пострадавших на руках был малолетний ребенок.

СК ранее завел дело по статье «Хулиганство».