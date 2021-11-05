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    05 ноября 2021, 20:12

    Задержаны двое подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках

    СК: задержаны двое подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве

    Александр Блинов

    Задержали двух подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках. Об этом сообщили на сайте столичного СК.

    Задержаны двое подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках

    Установить и задержать подозреваемых удалось в короткий срок благодаря совместным усилиям следователей и сотрудников уголовного розыска в Москве. В ближайшее время оба будут доставлены в подразделение СК для проведения следственных действий.

    Следователи также допросили потерпевших. Также привлекут специалистов, чтобы проверить состояние здоровья ребенка.

    Ранее в распоряжении «360» появилось видео с места задержания одного из подозреваемых. Очевидцы рассказали, что он скрывался дома и отказывался выходить на улицу. Полицейские машины стояли возле подъезда несколько часов.

    В прокуратуре сообщали, что один из напавших на мужчину был вооружен ножом, а второй ударил его ребенка.

    Накануне вечером в Новых Ватутинках группа неизвестных напала на двух мужчин вблизи жилых домов. Предположительно, их избили четверо приезжих. У одного из пострадавших на руках был малолетний ребенок.

    СК ранее завел дело по статье «Хулиганство».