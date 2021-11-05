Правоохранители задержали одного из четырех нападавших на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках. Об этом «360» рассказали очевидцы — в распоряжении оказалось видео с места.

По словам очевидцев, подозреваемый скрывался внутри дома и отказывался уходить. Машины правоохранителей стояли у его подъезда несколько часов. Там же собралась и толпа местных жителей, которых заинтересовало происходящее.

Ранее в Сети появилось видео из Новой Москвы. На кадрах видно, как четыре мужчины — предположительно, кавказцы — напали на прохожего с маленьким ребенком. Прокуратура и полиция начали проверку. Позже выяснилось, что конфликт начался на перекрестке дороги, однако причины пока непонятны.

Вместе с мужчиной и его четырехлетним сыном был еще один человек. Когда начался конфликт, он убежал в другую сторону. Тогда четверка нападавших разделилась: часть стала преследовать его, остальные — мужчину с ребенком.

Прокуратура заявила: пострадавший мужчина рассказал, что один нападавший был вооружен, а другой ударил его сына.