Криминал 05 мая 2023, 23:57 Задержаны 5 человек, готовившие провокацию на 9 Мая — СМИ РИА «Новости»: задержаны участники «Артподготовки», готовившие провокацию на 9 Мая РИА «Новости»

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Организация «Артподготовка»* планировала провести 9 мая фальшивую акцию «Небесный полк». Планировалось, что она осложнит работу сил ПВО. Силовики уже задержали организаторов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Как рассказал представитель силовых структур, суть акции заключалась в том, чтобы запустить 9 мая «праздничные» воздушные шары с привязанными к ним полосками фольги. Это должно было осложнить работу систем противовоздушной обороны.

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При этом организаторы пытались привлечь к акции как можно больше людей. Они создали электронную почту, внешне похожу на адрес правительства Москвы, и рассылали письма в школы и вузы. Также рассылки подписывались якобы руководством общероссийского движения «Бессмертный полк».

«В ряде регионов России — в Москве, Башкирии, Архангельской, Астраханской, Воронежской и Тюменской областях прошли обыски по местам проживания активистов „Артподготовки“*. Задержано пять ее участников из числа организаторов», — заявил источник агентства.

У задержанных изъяли ноутбуки, телефоны, а также фольгу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

*«Артподготовка» — террористическая организация, запрещенная в России.