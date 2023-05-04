Общество 04 мая 2023, 11:43 «Бессмертный полк» будут транслировать на главной странице Rutube «Газпром-Медиа Холдинг» организует трансляцию «Бессмертного полка» на Rutube Сайт мэра и правительства Москвы

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За парадом Победы и онлайн-акцией «Бессмертный полк» 9 мая можно будет наблюдать на главной странице Rutube в специальном разделе, посвященном Дню Победы. Трансляцию организует «Газпром-Медиа Холдинг».

Зрители увидят видеоряд с портретами героев, присланных в проект «Бессмертный полк онлайн». Подробную информацию о проекте можно найти на сайте polkrf.ru.

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Также «Газпром-Медиа Холдинг» планирует провести ряд специальных праздничных событий на своих медиаресурсах. Это трансляция концертов и кинофильмов в эфире и другие акции и мероприятия.

В Подмосковье к Дню Победы приурочили более 300 концертов и фестивалей. Информация о культурных событиях в регионе доступна на сайте welcome.mosreg.ru.

В управлении «Газпром-Медиа Холдинга» находятся девять эфирных телеканалов: НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «Матч! Страна», 2×2, «Суббота!». Также холдинг занимается производством и дистрибуцией тематических телеканалов («Ред Медиа») и спортивных каналов ГПМ Матч, выступает оператором спутникового и цифрового ТВ «НТВ-ПЛЮС».