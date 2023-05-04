04 мая 2023, 11:43
«Бессмертный полк» будут транслировать на главной странице Rutube
«Газпром-Медиа Холдинг» организует трансляцию «Бессмертного полка» на Rutube
За парадом Победы и онлайн-акцией «Бессмертный полк» 9 мая можно будет наблюдать на главной странице Rutube в специальном разделе, посвященном Дню Победы. Трансляцию организует «Газпром-Медиа Холдинг».
Зрители увидят видеоряд с портретами героев, присланных в проект «Бессмертный полк онлайн». Подробную информацию о проекте можно найти на сайте polkrf.ru.
Реклама
Также «Газпром-Медиа Холдинг» планирует провести ряд специальных праздничных событий на своих медиаресурсах. Это трансляция концертов и кинофильмов в эфире и другие акции и мероприятия.
В Подмосковье к Дню Победы приурочили более 300 концертов и фестивалей. Информация о культурных событиях в регионе доступна на сайте welcome.mosreg.ru.
В управлении «Газпром-Медиа Холдинга» находятся девять эфирных телеканалов: НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «Матч! Страна», 2×2, «Суббота!». Также холдинг занимается производством и дистрибуцией тематических телеканалов («Ред Медиа») и спортивных каналов ГПМ Матч, выступает оператором спутникового и цифрового ТВ «НТВ-ПЛЮС».
День Победы 9 мая
Бессмертный полк
Парад Победы
Реклама
Реклама