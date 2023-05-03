Общество 03 мая 2023, 21:12 Парад Победы в Запорожской области отменили из соображений безопасности Врио главы Запорожской области Балицкий: парад Победы проводиться не будет из-за угроз РИА «Новости»

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Парад Победы в Запорожской области проводиться не будет из-за угрозы безопасности, «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Об этом в Telegram-канале написал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«В связи с мерами безопасности от возможных провокаций противника, проведение праздничных мероприятий на территории Запорожской области будет ограничено. Не будет проводиться парад Победы и не будет массового шествия „Бессмертного полка“, — сказано в сообщении.

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Балицкий уточнил, что принять участие в акции «Бессмертный полк» можно онлайн, а также разместив фотографии родных в социальных сетях, на окнах домов и автомобилей. Врио главы региона отметил, что администрация не оставит без внимания ни одного ветерана, который «защищал Родину с оружием или ковал победу в тылу».

Парад Победы отменили в некоторых других регионах России. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что шествие не состоится в Липецке и Ельце из-за возможных провокаций.