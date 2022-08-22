Задержанный по делу о нападении на жительниц Ноябрьска студент покончил с собой, сообщил Telegram-канал «112». По данным издания, следователи проводят проверку по факту самоубийства.

Все случилось во время проведения следственных действий с подозреваемым. Молодой человек находился на шестом этаже здания СК, когда принял решение покончить с собой.

Ранее стало известно, что 23-летний студент, приехавший в Норильск из другого города, с разницей в несколько часов напал на двух женщин. Он попытался задушить и изнасиловать их, но его спугнули случайные прохожие. Злоумышленника задержали полицейские, а СК возбудил два уголовных дела.

Двое мужчин в Выборгском районе Санкт-Петербурга напали на местного жителя. Они угрожали ему пистолетом, отняли ценные вещи и 14 500 рублей. Полицейские сумели найти злоумышленников. Ими оказались 26-летний петербуржец и 27-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа. Правоохранители возбудили уголовное дело и занялись установлением всех подробностей случившегося.