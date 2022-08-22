Полиция схватила студента по делу о нападении на женщин в Норильске

В Норильске с разницей в несколько часов попытались задушить и изнасиловать двух женщин. Полиция схватила подозреваемого. Им оказался студент 1999 года, приехавший на практику, сообщило Главное управление МВД России по Красноярскому краю.

«Задержан подозреваемый в совершении преступлений в отношении двух местных жительниц. Им оказался мужчина 1999 года рождения, житель другого региона России», — сообщили правоохранители.

Студент приехал в Норильск для прохождения производственной практики. Он дал признательные показания. Суд изберет ему меру пресечения.

Парень 20 августа с разницей в несколько часов напал на двух женщин на улицах Металлургов и Нансена. Им 44 и 55 лет. Маньяк попытался задушить и изнасиловать своих жертв, однако его спугнули очевидцы. Момент одного из нападений попал на видео: парень использовал для удушения пакет, а потом, когда женщина потеряла сознание, уволок ее в сторону.

Следственный отдел возбудил два уголовных дела за покушение на изнасилование.