Полиция Петербурга задержала злоумышленников, напавших с пистолетом на местного жителя

Полиция Санкт-Петербурга задержала двух мужчин, которые, имея при себе пистолет, напали на местного жителя в Выборгском районе города. Об этом написал сайт Neva.Today.

Инцидент произошел в ночь со среды на четверг, с 3 по 4 августа, на Варваринской улице. Неизвестные подошли к мужчине, достали пистолет и под угрозой выстрела забрали у него ценные вещи и 14 500 рублей, а затем скрылись в неизвестном направлении.

По горячим следам правоохранители поймали 26-летнего петербуржца и 27-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследуются точные обстоятельства нападения.