Задержанный по подозрению в убийстве сына ростовчанин заявил, что ребенок умер сам

32-летний житель Ростова-на-Дону, задержанный по подозрению в убийстве сына, дал показания в Следственном комитете РФ по Ростовской области. Ростовчанин заявил, что не убивал ребенка, а только сбросил тело мертвого мальчика в воду. Он поступил так, потому что испугался.

«Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, он пояснил, что рано утром 28 мая 2022 года увидел, что ребенок не подает признаков жизни, после этого, испугавшись, уложил его тело в вещевую сумку и сбросил реку», — сказано в сообщении СК.

Следователи проверят версию подозреваемого в рамках расследования уголовного дела. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причины смерти семилетнего мальчика.

Труп ребенка обнаружили в сумке, которая лежала на дне реки Темерник в Ростове-на-Дону. По факту случившегося завели уголовное дело.

Бывшая подруга подозреваемого сообщила, что отец любил сына, отношения были нормальные. Она отметила, что новости о задержании мужчины ввела ее в ступор.