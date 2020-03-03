Задержанные в Саратове школьники пошли в отказ. Они отрицают подготовку массового убийства

То, что они сказали на камеру, сами не знают, как так сказали. Но сейчас говорят, что никого убивать не собирались. Женька говорил, что к людям относится хорошо. Вообще хорошо. Игорь, что люди врут и он не верит никому. Он людям помогал, они даже не благодарили», — написала Загородняя.

Она добавила, что подростки признали, что их все обижали и высмеивали. Загородняя заявила, что школьников ей жалко, и посетовала, что им не встретились хорошие педагоги и психологи.

Этих подростков задержали сотрудники ФСБ в заброшенном бомбоубежище, где они прятали обрез охотничьего ружья. Одному из них 14 лет, другому 15 лет. Они признались, что хотели совершить массовое убийство из чувства мести. Мальчиков арестовали. Сейчас они находятся в СИЗО, где их и навестила Загородняя.