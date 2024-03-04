Криминал 04 марта 2024, 18:15 Задержанного с наркотиками актера из «Ранеток» отпустили под обязательство о явке Shot: задержанному с мефедроном актеру Яковлеву выдали обязательство о явке РИА «Новости»

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Известного актера из сериалов «Ранетки» и «Папиных дочек» Юрия Яковлева, задержанного накануне с мефедроном столичного полицейскими, отпустили под обязательство о явке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Актер утверждал, что наркотик не его, что он просто случайно оказался рядом с местом закладки. Ранее он рассказал «360», что ничего не знает о том, как в сугробе оказалось запрещенное вещество. Если вину Яковлева докажут, то ему может грозить до трех лет лишения свободы.

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По информации СМИ, сотрудники полиции, патрулируя московский район Ясенево 22 февраля, заметили 31-летнего актера, который закапывал что-то в сугроб.

Ранее участника проекта «Голос. Дети» задержали с наркотиками в Москве. Около трех часов ночи полицейские остановили для проверки документов такси, в котором ехал вокалист Виктор Борисов. Правоохранители отметили, что он заметно нервничал.