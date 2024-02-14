Происшествия 14 февраля 2024, 12:15 Участника проекта «Голос. Дети» задержали с наркотиками в Москве «112»: участника «Голос. Дети» Борисова задержали с пакетом мефедрона в Москве РИА «Новости»

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Участника телепроектов «Голос. Дети» и «Ты супер!», 21-летнего Виктора Борисова, задержали на Пресне в Москве. У него обнаружили пакет с наркотиками, сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, около трех часов ночи полицейские остановили для проверки документов такси, в котором ехал Борисов. Внимание инспекторов привлекло нервное поведение пассажира. Они решили досмотреть автомобиль.

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У молодого певца обнаружили пакет с мефедроном, который отправили на экспертизу. Началась проверка.

В январе актера из сериалов «Триггер» и «Каменская» задержали с наркотиками в центре Москвы. Однако его мать заявила, что сына решили подставить. Она назвала обвинения «полным фейком».