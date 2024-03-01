Эксклюзив 01 марта 2024, 12:08 «Ничего не знаю об этом». Звезда «Ранеток» отреагировал на сообщения о задержании Звезда «Ранеток» Яковлев опроверг сообщения о задержании с наркотиками РИА «Новости»

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Актер из «Папиных дочек» и «Ранеток» Юрий Яковлев опроверг сообщения, что его задержали с мефедроном в Москве. Об этом он заявил в беседе с «360».

«Вообще ничего не знаю об этом», — сказал Яковлев.

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Он заявил, что никакого задержания не было. Его никто не обыскивал, а также никакого отношения к наркотикам он не имеет.

В разговоре с Mash мужчина тоже отрицал, что у него при себе были наркотики. Тем не менее он подтвердил, что патруль обыскивал его, но у него ничего не обнаружили. Помимо этого, он добавил, что не знает, завели ли на него уголовное дело или нет.

Ранее появилась информация, что 22 февраля сотрудники полиции, патрулируя район Ясенево Москвы, заметили 31-летнего актера, который закапывал что-то в сугроб. Оказалось, что в снегу лежал сверток с запрещенным веществом. Предварительно, им оказался мефедрон. Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.