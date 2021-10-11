Задержанного дезинсектора арбузов отпустили из СИЗО

Дезинсектора Антона Котова, которого задержали по делу о смертельном отравлении арбузом, отпустили из СИЗО. Об изменении постановления суда сообщил РИА «Новости» его адвокат Андрей Сергеев.

«Постановление суда изменили, моего подзащитного перевели под домашний арест», — отметил Сергеев.

Ранее суд арестовал Котова до 10 ноября. Котов свою вину не признавал.

Уголовное дело возбудили после гибели женщины и ее внучки из-за отравления арбузом из магазина «Магнит». Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека».

Прокуратура организовала проверку, одним из этапов которой стала судебно-медицинская экспертиза. Ее результаты подтвердили отравление химикатами. Следователи осмотрели продукцию из магазина и квартиру погибших. Приоритетной версией причины отравления стало нарушение проведения правил дезинсекции на прилавках магазина. Роспотребнадзор нашел в отравленном арбузе вещества для дезинсекции.

Источник телеканала РЕН ТВ, который ознакомился с результатами экспертизы, рассказал, что в организмах жертв тоже нашли этих веществ.