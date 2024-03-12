Криминал 12 марта 2024, 16:40 Задержание украинского шпиона в Мариуполе показали на видео ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в шпионаже на Украину в Мариуполе

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Сотрудники ФСБ в Мариуполе задержали местного жителя по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Кадры оперативной работы показала пресс-служба управления ведомства по Донецкой Народной Республике.

На опубликованном видео силовики проникли в жилье фигуранта и задержали его.

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Против подозреваемого завели уголовное дело по статье «Шпионаж». По версии следствия, он отправил украинской стороне данные по месту дислокации бойцов Росгвардии в городе.

В начале марта оперативники ФСБ по Луганской Народной Республике задержали украинца, который собирал информацию о местах размещения военной техники и личного состава ВС России, после чего отсылал их в СБУ.

Ранее в Симферополе задержали местного жителя, который разрабатывал план теракта на территории Крыма по заданию украинских кураторов. Правоохранители выяснили, что он причастен к подрыву железной дороги в Симферопольском районе в мае 2023 года.