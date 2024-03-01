Важное 01 марта 2024, 09:50 ФСБ задержала двоих готовивших теракты в Крыму по заданию украинских спецслужб ФСБ: мужчина и женщина готовили теракты в Крыму по заданию украинских спецслужб

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Силовики задержали завербованных украинскими спецслужбами мужчину и женщину, которые готовили теракты в Крыму. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Задержан житель Симферополя, <…> планировавший по указанию спецслужб Украины совершение террористического акта на одном из транспортных объектов в республике Крым», — указали в ведомстве.

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Этот россиянин помогал украинским диверсантам, которые в мае прошлого года подорвали железнодорожное полотно в Симферопольском районе. У задержанного нашли радиоуправляемую самодельную взрывчатку осколочно-фугасного действия с поражающими элементами, электродетонаторы и другие устройства.

В телефоне у него обнаружили переписку, в которой обсуждались планы по теракту на железнодорожных путях.

Также силовики задержали женщину с российским и украинским гражданствами. Ее завербовали для теракта в отношении военнослужащего Черноморского флота в Севастополе.

Против задержанных возбудили уголовные дела пол статьям о незаконном приобретении и хранении взрывчаток и террористическом акте. Подозреваемых арестовали. Они сотрудничают со следствием и дают признательные показания.