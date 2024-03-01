Важное 01 марта 2024, 16:46 ФСБ задержала в ЛНР украинца, шпионившего за ВС России Сотрудники ФСБ в ЛНР задержали за шпионаж гражданина Украины РИА «Новости»

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Гражданина Украины задержали в Луганской Народной Республике. Спецслужбы установили, что он собирал сведения о местах дислокации личного состава и военной техники ВС России и передавал их СБУ. Об этом сообщило РИА «Новости» с ссылкой на региональный главк ФСБ.

В ведомстве пояснили, что задержанный действовал в интересах другого государства. Он обеспечивал украинскую разведку сведениями, чтобы их использовали против безопасности российских военнослужащих. В отношении жителя ЛНР возбудили уголовное дело о шпионаже.

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Ранее силовики задержали жителя Симферополя, который по заданию Украины готовил теракты на территории Крымского полуострова. Оказалось, что мужчина причастен к подрыву железнодорожного полотна в Симферопольском районе в мае 2023 года. В Крыму также поймали женщину, планировавшую теракт против военнослужащего Черноморского флота.