Зачинщице конфликта в школьном чате в Волгограде избрали меру пресечения
Мелконян просила отказать в удовлетворении ходатайства следователя. Она ссылалась на то, что у нее на иждивении находятся двое малолетних детей и больная мать, но Центральный районный суд Волгограда решил по-другому.
В конце октября Мелконян посчитала, что житель Волгограда — отец-одиночка Роман Гребенюк — оскорбил ее. Она попросила разобраться с ним своего супруга. Он не смог встретиться с Гребенюком. Тогда женщина попросила о возмездии брата, который сумел договориться о встрече с Гребенюком в одном из офисов Сбербанка. Брат Мелконян несколько раз ударил мужчину в голову. Гребенюк впал в кому, а потом умер в больнице.
Против Анны Мелконян завели дело. Ее брата Арсена Мелконяна уже арестовали на два месяца по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».