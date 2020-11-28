Зачинщице конфликта в школьном чате в Волгограде избрали меру пресечения

Анне Мелконян, которая подбила своего брата разобраться с мужчиной, обидевшим ее в родительском чате, избрали меру пресечения: запрет определенных действий на месяц. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Мелконян просила отказать в удовлетворении ходатайства следователя. Она ссылалась на то, что у нее на иждивении находятся двое малолетних детей и больная мать, но Центральный районный суд Волгограда решил по-другому.

В конце октября Мелконян посчитала, что житель Волгограда — отец-одиночка Роман Гребенюк — оскорбил ее. Она попросила разобраться с ним своего супруга. Он не смог встретиться с Гребенюком. Тогда женщина попросила о возмездии брата, который сумел договориться о встрече с Гребенюком в одном из офисов Сбербанка. Брат Мелконян несколько раз ударил мужчину в голову. Гребенюк впал в кому, а потом умер в больнице.

Против Анны Мелконян завели дело. Ее брата Арсена Мелконяна уже арестовали на два месяца по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».