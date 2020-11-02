В центральном офисе «Сбера» в Волгограде погиб отец-одиночка Роман Гребенюк — на глазах у других посетителей и охраны на него напал мужчина и несколько раз ударил по голове. Сейчас один из важных вопросов — как такое могло произойти в банке, где люди каждый день получают и кладут деньги и где охрана должна быстро реагировать на любые противоправные действия.

Отец-одиночка Роман Гребенюк поссорился в родительском чате с женщиной по имени Анна, после недолгих разбирательств к диалогу подключился муж обиженной родительницы и заявил, что найдет Гребенюка, где бы он ни был. Конфликт закончился тем, что Гребенюк назначил встречу в центральном офисе «Сбера» в Волгограде. Но бить его пришел не супруг Анны, а ее брат Арсен, пишет сайт kр.ru.

На видео с камер видеонаблюдения запечатлено, как мужчина подходит к Роману и бьет его по голове чем-то тяжелым. Снимали происходящее и посетители офиса.

На записи видно, что после того, как Гребенюк упал и вокруг него начали собираться люди, второй участник драки продолжал ходить по банку и выкрикивать угрозы. Потом зачинщик драки спокойно отправился к выходу, пока люди просили вызвать скорую и полицию, а Гребенюк захлебывался собственной кровью. Пострадавший мужчина умер спустя неделю, не приходя в сознание.

Иллюзия безопасности

Волгоградцы оказались шокированы произошедшим, многие люди, даже не знавшие лично погибшего, пришли почтить его память к центральному офису «Сбера». Одна из жительниц города Марина Кащенко возмущена тем, что сотрудники банка, в том числе и отвечающие за безопасность, никак не отреагировали на драку, панику и крики.

«Это все произошло в центре города посреди рабочего дня в головном офисе Сбербанка. Охрана не прореагировала, не закрыли двери, не задержали. Они себя позиционируют как безопасный банк. Мы идем туда с деньгами, получается, туда могут зайти, ударить нас по голове и спокойно уйти вместе с нашими деньгами», — сказала она.

В самом банке на запрос издания V1.ru ответили формально, объяснив, что как только началась драка, сотрудники сразу же вызвали полицию и скорую.

«Безопасность офисов банка обеспечивается в круглосуточном режиме, все офисы оборудованы камерами видеонаблюдения и кнопками вызова экстренных служб. В случае необходимости банк незамедлительно принимает соответствующие меры», — передает издание ответ пресс-службы банка.

Тем не менее Гребенюк погиб, а предполагаемый убийца свободно вышел из здания — полиция задержала его позднее.

В этом деле удивительно то, что все произошло в городе-миллионнике, в центральном офисе одного из ведущих банков России. Насколько безопасно обычному человеку приносить в такие организации свои деньги, зная, что в случае нападения внутри его не будут защищать местные охранники?

Профессионализм охраны

Член Общественной палаты, председатель правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец» Михаил Аничкин считает, что предугадать действия неадекватного человека невозможно. А охранники из-за ЧП рискуют лишиться работы.

«Все, что касается волгоградского случая — там человек пришел с кастетом, то есть имел конкретный умысел. <…> Трудно предугадать все действия человека, который замышляет бытовое преступление», — сказал Аничкин «360».

«Естественно, системы безопасности всех учреждений, не важно банков или нет, должны предусматривать фактор неадекватности людей, которые живут в нашем обществе. Но любая совершенная система все равно дает сбои в конкретных частных случаях, которые выходят за ее рамки», — пояснил собеседник.

Эксперт отметил, что работа в службе безопасности банка является достаточно высокооплачиваемой, и на нее набирают профессионалов высокого уровня. При этом вся охраняемая территория банка гораздо больше, чем зона обслуживания клиентов.

«Просто один назначил встречу другому в банке. Но вместо него приехали три человека, которые изначально имели умысел расправиться с человеком. То, что они это сделали внутри банка, — это уже эмоциональная волна. То же самое они могли сделать и на подходе к банку», — считает Аничкин.

Работу охранников отделения «Сбера» Аничкин оценить затруднился, поскольку «мы достаточно мало знаем исходную информацию».

Никакого кастета не было?

Подозреваемый в убийстве по неосторожности — гражданин России, армянин по национальности. По данным местных СМИ, он — «автоподставщик». Летом 2018 года его приговорили к условному сроку, признав виновным по статье «Мошенничество в сфере страхования». Осужденный признал вину почти по 20 эпизодам.

В разговоре с «360» зампредседателя волгоградской областной общественной организации «Армянская община» Армен Оганесян призвал не вмешивать национальность в «конфликт на бытовой почве».

«В данной ситуации делать акцент на принадлежности к какой-либо национальности неправильно. Оба человека — граждане Российской Федерации. И всем действиям, которые произошли, должна быть дана оценка со стороны правоохранительных органов», — уверен он.

«Наша реакция крайне негативная, потому что, мы считаем, все вопросы должны решаться путем общения, а не рукоприкладства. Мы очень сожалеем о случившемся. В данном случае произошел конфликт на бытовой почве, который перерос в такую трагедию», — добавил собеседник.

По его словам, в соцсетях и некоторых волгоградских СМИ началась травля жителей по национальному признаку.

«Началась травля. Есть некоторые корреспонденты и информационные агентства, для которых хайп и рейтинг даже на крови — превыше всего», — считает Оганесян.

Примером недобросовестной работы журналистов он назвал сообщения о том, что в руках у Арсена в момент нападения был кастет.

«Просто он неудачно стукнул, а тот неудачно упал и головой стукнулся о гранитный пол Сбербанка», — видит ситуацию собеседник «360».

По статистике МВД, в России каждый день происходит «150-200 таких убийств», а, возможно, и больше, подчеркнул Оганесян. Замглавы «Армянской общины» добавил, что разжигание межнациональной розни — уголовное преступление.

«Мы крайне негативно относимся к тому, что сделал гражданин России армянской национальности. Но он такой же гражданин, как и тот», — заявил Оганесян.