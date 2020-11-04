Адвокат убитого из-за ссоры в родительском чате захотел привлечь к ответственности зачинщицу

Адвокат волгоградца, которого убили в Сбербанке из-за конфликта в родительском чате, собирается привлечь к ответственности зачинщицу ссоры. Он считает, что для этого есть все основания — она подстрекала мужчин разобраться с обидчиком.

Об этом изданию «Подъем» рассказал адвокат семьи убитого Романа Гребенюка Шота Горгадзе.

«Полагаю, есть основания привлечения к уголовной ответственности и тех, кто подстрекал Арсена [Мелконяна] к совершению этого преступления, даже может встать вопрос о тех, кто с ним пришел в Сбербанк», — заявил он.

Адвокат подчеркнул, что сможет дать доверителям свое заключение только после того, как приедет в Волгоград и на месте ознакомится со всеми материалами уголовного дела. Он добавил, что планирует быть в городе в понедельник.

Зачинщицей конфликта считают жительницу Волгограда Ануш. Она заявила, что покойный оскорбил ее во время общения в родительском чате. Супруг Ануш решил разобраться с обидчиком и приехал с ним на встречу в отделение «Сбербанка» вместе с двумя мужчинами. Одним из них оказался Арсен Мелконян — он ударил Гребенюка.

Пострадавший получил серьезные травмы. Гребенюка госпитализировали в больницу, однако он впал в кому и в сознание так и не пришел. Через несколько дней он скончался.

Правоохранители задержали Мелконяна — суд уже арестовал его на два месяца. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.