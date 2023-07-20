Криминал 20 июля 2023, 12:08 Взрыв газа в пятиэтажке Ступина оказался попыткой замаскировать убийство СК России: в Ступине взрыв газа в пятиэтажке устроил жилец, решивший убить жену и детей РИА «Новости»

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Следователи завершили расследование уголовного дела о взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Ступине, которое возбудили в отношении местного жителя. Таким образом мужчина хотел убить жену и детей, сообщил RT со ссылкой на данные СК России по Московской области.

«Он обвиняется в совершении общеопасным способом убийства шести человек, трое из которых — дети, в покушении на убийство четырех человек и умышленном уничтожении чужого имущества», — уточнили в ведомстве.

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Следователи указали, что мужчина решил инсценировать взрыв газа, чтобы расправиться с женой и детьми из-за частых ссор.

Расследование осложнилось нехваткой доказательств, а обвиняемый постоянно выдвигал новые версии случившегося.

В СК подчеркнули, что уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.

В Ступине 11 апреля 2022 года в пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа. Семьям погибших назначили выплаты в миллион рублей, пострадавшим в результате ЧП — от 100 до 500 тысяч рублей.