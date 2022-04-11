Поисковые работы на месте взрыва газа в Ступине завершили

Поисковые работы на месте взрыва газа в пятиэтажном доме в Ступине завершены. Об этом сообщили «360» в МЧС.

«В 17:57 поисковые работы завершены, все пострадавшие и погибшие найдены», — уточнил собеседник.

Он добавил, что в результате взрыва погибли шесть человек, из них трое детей и трое взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пострадали еще 19 жителей. Он подчеркнул, что семьям погибших и пострадавших окажут финансовую помощь. Родные погибших получат по одному миллиону рублей, а пострадавшие — суммы в размере от 100 до 500 тысяч рублей, в зависимости от степени тяжести вреда здоровью.

Отдельную поддержку получат жильцы разрушенных из-за взрыва квартир. Одиноким людям выплатят по 50 тысяч рублей, а каждому члену семьи — по 30 тысяч. Для тех, кто временно остался без жилья, предусмотрели размещение в гостинице и квартирах маневренного фонда.

Точную причину взрыва установят специалисты. Правоохранители уже возбудили уголовное дело.