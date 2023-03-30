Эксклюзив 30 марта 2023, 16:34 Высадивший из машины скорой умирающего ребенка в Видном собрался подать заявление о клевете Адвокат выгнавшего из скорой мать с умирающим сыном в Видном: подадим заявление о клевете РИА «Новости»

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Задержанному сотруднику частной медицинской организации из Видного, который высадил из кареты скорой помощи мать с больным ребенком, 30 марта изберут меру пресечения. Его адвокат Андрей Алешкин в беседе с «360» сообщил о планах подать встречное заявление — о клевете.

Правозащитник отметил, что по делу ведут активную работу. По его словам, не все обвинения в адрес медика рассмотрят в суде.

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«Предъявленные ранее обвинения <…> оказались несостоятельными, часть из них уже отпала. К счастью, мы работаем, устанавливаем обстоятельства по делу. Мы планируем сегодня, что в отношении нас будет избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сказал Алешкин.

Адвокат заявил, что его подзащитный собирается обратиться в суд с встречным заявлением.

«В ближайшее время мы планируем рассмотреть возможность подачи встречного заявления о клевете», — добавил правозащитник.

Накануне следователи из Подмосковья задержали медика по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также по покушению на мошенничество.

По данным следствия, в марте на машине экстренной медицинской помощи он вез ребенка, которому требовалось срочное оказание врачебной помощи. В пути мужчина потребовал от матери подростка дополнительные оплату свыше полученной суммы. Не получив деньги, врач попросил женщину с ребенком выйти из машины.

Подробности ситуации «360» рассказал отец 14-летнего подростка. По его словам, за перевозку его сына с двусторонней пневмонией приехавший врач потребовал 100 тысяч рублей.