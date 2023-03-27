Эксклюзив 27 марта 2023, 16:32 Вымогавший деньги у родителей умирающего ребенка врач частной скорой подпал под уголовное дело СК завел дело против врача-вымогателя за отказ везти в больницу задыхающегося подростка РИА «Новости»

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Перевозка 14-летнего подростка с двусторонней пневмонией из больницы в Подмосковье в лечебное учреждение Москвы обернулось для родителей мальчика вымогательством со стороны врача частной скорой медицинской помощи. Медик потребовал за перевозку пациента 100 тысяч рублей, хотя оператор озвучивал стоимость перевозки в размере 30 тысяч. В результате задыхающегося юношу и его мать врач бросил в остановленной машине с выключенной печкой и открытыми дверями. Подробности происшествия «360» рассказал отец подростка Эльшад.

Он пояснил, что 10 марта привез сына в больницу в Видном. Там сына на сутки поместили в реанимацию, а на следующий день перевели в обычную палату. Когда вместе с женой Эльшад пришел в больницу, то увидел, что ребенок задыхается без кислородной маски. Мужчина заявил, что намерен перевести сына в Москву.

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«Заведующая мне посоветовала поехать в больницу и договориться о приеме, чтобы просто так не катать ребенка», — пояснил он. Эльшад пояснил, что столичные врачи заявили о готовности принять ребенка, но при этом рекомендовали ему воспользоваться услугами частной скорой помощи.

Оператор в беседе с обеспокоенным отцом заявила, что вызов обойдется в 15 тысяч рублей, пять тысяч рублей — подключение кислорода и 200 рублей за каждый километр. Эльшад остался в больнице, а машина поехала в Видное, чтобы забрать сына и мать.

«Машина приехала, в палату поднялся врач и передал моей супруге прайс в 100 тысяч рублей, которые нужно оплатить сразу», — рассказал Эльшад. Он добавил, что жена тут же связалась с ним и рассказала о стоимости госпитализации. Сам врач объяснил, что цену выставляет не он, а его начальство.

Эльшад перезвонил диспетчеру, которая удивилась требованиям медика и отправила счет на оплату в размере 30 тысяч. В результате подростка погрузили, но далеко машина не уехала. По словам отца мальчика, врач, узнав, что оплаты в 100 тысяч не будет, стал вымогать у матери мальчика недостающую сумму, угрожая, что сейчас машина поедет обратно в больницу Видного.

Экипаж вернулся на стоянку, где врач и водитель силой пытались вытащить задыхающегося сына и его мать, добавил он. Глава семьи уже вызвал вторую бригаду, и женщина просила дождаться новую машину.

В результате сотрудники скорой оставили мать и ребенка в машине с открытыми дверями и выключенной печкой. На улице в тот день было −8 градусов. Находящийся в тяжелом состоянии юноша сильно замерз.

Представляющий интересы пострадавшей семьи адвокат Евгений Корчаго отметил, что мальчика в больницу доставила вторая машина скорой помощи, где врачи еле спасли подростка и продолжают бороться за его жизнь.

Врач-рецидивист и неизвестная скорая

Адвокат подчеркнул, что вымогательством денег занимался врач, который уже привлекался к уголовной ответственности. В 2005 году суд в Волгограде приговорил его к 2,5 года колонии и запретил на 3,5 года заниматься медициной после того, как из-за его непрофессиональных действий погибли молодая девушка и ее новорожденный ребенок.

«Более того, на странице в социальных сетях к отцу мальчика начали писать люди, которые пострадали от действий этого врача. У одной женщины после его визита умер кто-то из родственников, другую женщину врач избил на подстанции скорой помощи в Истре», — рассказал Корчаго.

Он добавил, что очень странной оказалась организация, где работал этот медик. По юридическому адресу никакой частной скорой помощи не оказалось. Когда он прибыл по адресу, указанному в лицензии организации на сайте депздрава, то там заявили, что никаких медицинских услуг там не оказывают, хотя на стоянке стоят несколько машин скорой помощи.

«На сайте несколько адресов, несколько телефонов. Руководство на связь не выходит. Мы подали официальную претензию на юридический адрес организации с требованием компенсации материального и морального ущерба», — добавил адвокат.

Корчаго отметил, что после огласки этого случая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и генеральный прокурор Александр Краснов поручили провести проверку, а министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратился в Росздравнадзор, чтобы привлечь к ответственности неуловимую организацию частной скорой помощи.

В пресс-службе подмосковного главка СК сообщили, что завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фигурантом дела проходит сотрудник частной медицинской организации, который выгнал из машины ребенка и родителя после того, как он не получил требуемую сумму. Ход и результаты расследования уголовного дела взяла под свой контроль Видновская городская прокуратура.