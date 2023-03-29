Криминал 29 марта 2023, 16:38 Вымогавшего деньги за перевозку умирающего ребенка в Видном врача задержали следователи СК сообщил о задержании врача, выгнавшего в Видном из скорой мать с задыхающимся сыном

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Сотрудника частной медицинской организации задержали подмосковные следователи в рамках расследования дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и покушении на мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

По данным ведомства, задержанный работает врачом в частной медицинской организации. В первой половине марта на автомобиле экстренной медицинской помощи он перевозил больного ребенка, которому требовалось срочное лечение.

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В ходе поездки врач потребовал от матери пациента дополнительные деньги свыше уже оплаченной суммы. Не получив средств, медик заявил, что женщина и ребенок должны выйти из автомобиля.

Следователи уже опросили потерпевших, а также сотрудников частной медицинской организации, где работает врач. По месту работы и жительства задержанного провели обыски. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд об избрании для подозреваемого меры пресечения.

О сорванной перевозке 14-летнего сына с двусторонней пневмонией из больницы в Видном в Москву ранее рассказал отец пациента Эльшад. По его словам, при вызове частной скорой помощи диспетчер озвучила ему сумму в 30 тысяч рублей, а приехавший врач потребовал 100 тысяч. У супруги таких денег не оказалось.

Сначала медик выгонял ее вместе с больным сыном из машины, а после оставил транспортное средство с выключенным мотором и печкой и открытыми дверями. В тот день на улице было −8 градусов.

Представляющий интересы пострадавшей семьи адвокат Евгений Корчаго отметил, что требовавший денег врач уже привлекался к уголовной ответственности в 2005 году. Тогда суд Волгограда признал его виновным в халатности после гибели молодой девушки и новорожденного ребенка. Медика осудили на 2,5 года колонии и на 3,5 года запретили заниматься врачебной деятельностью.