Жительница Ярославля накормила дочь отравой для тараканов и выбросила в окно. Ее посадили на 5 лет | 360°

Криминал 17 октября 2022, 17:44 Жительница Ярославля накормила дочь отравой для тараканов и выбросила в окно. Ее посадили на 5 лет Выбросившая 4-летнюю дочь из окна жительница Ярославской области получила 5 лет колонии

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Ростовский райсуд в Ярославской области приговорил к пяти годам колонии 26-летнюю местную жительницу, которая выбросила четырехлетнюю дочь из окна, предварительно накормив ее ядом от тараканов. Об этом сообщил журналист «360» из зала суда.

Горе-мать будет отбывать наказание в колонии общего режима. По данным СУ СК по региону, ее признали виновной в покушении на убийство малолетнего (часть 3 статьи 30, пункт «в» части 2 статьи 105).

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Все случилось в октябре прошлого года в квартире дома по улице Первомайской в Ростове Великом. Женщина пошла на преступление «по причине внутреннего убеждения». Изначально она решила отравить ребенка, дав ему растворенную в воде таблетку для травли насекомых, но через некоторое время, когда девочка не умерла, решила довести дело до конца и выбросила ее с третьего этажа. Девочку нашли прохожие, ее экстренно госпитализировали. Благодаря квалифицированной медпомощи малышка выжила. Ее мать взяли под стражу.

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