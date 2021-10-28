Выбросившую четырехлетнюю дочь из окна женщину отправили под стражу

Жительницу Ростова Ярославской области отправили под стражу на два месяца после того, как она выбросила свою четырехлетнюю дочь из окна третьего этажа жилого дома. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Все произошло 26 октября. По данным ведомства, суд удовлетворил ходатайство следователя с учетом позиции прокурора. В отношении подозреваемой были избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 декабря.

Выброшенная из окна девочка смогла выжить, сейчас находится в больнице. СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство малолетнего).

В ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге мужчина выбросил из окна третьего этажа 14-летнего мальчика. Жизнь подростка удалось спасти. Невский районный суд постановил, что подсудимого следует отправить в психиатрическую больницу закрытого типа, где он будет находиться под наблюдением.