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    26 октября 2021, 20:36

    Молодая мать из Ростова выбросила из окна четырехлетнюю дочь

    СК заподозрил мать из Ростова в покушении на убийство 4-летней дочери

    Александра Ломейко

    В Ярославской области задержали 25-летнюю женщину, заподозрив в покушении на убийство ребенка. Она выкинула из окна собственную дочь. Четырехлетняя девочка осталась жива.

    Жительница Ростова выбросила дочь с высоты третьего этажа, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ. Ребенку потребовалась госпитализация, но он выжил.

    «По подозрению в <…> покушении на убийство малолетнего задержана 25-летняя местная жительница», — уточнили следователи.

    Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, занимаются сбором и закреплением доказательной базы. Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. В СК намерены ее арестовать.

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