01 марта 2023, 16:18
Вымогавшие деньги у Тины Канделаки владельцы Telegram-каналов предстанут перед судом
Генпрокуратура передала в суд дело шантажировавших Канделаки владельцев Telegram-каналов
Владельцы Telegram-каналов «Сканер» и Riddle, обвиняемые в вымогательстве денег у телеведущей Тины Канделаки и ее супруга, директора по особым поручениям Ростеха Василия Бровко, предстанут перед судом. Материалы и обвинительное заключение для рассмотрения по существу подготовила Генпрокуратура. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Обвиняемыми по уголовному делу проходят три человека — Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко.
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По версии следствия, владельцы площадок объединились в группу для шантажа известных людей. Они требовали деньги, чтобы не распространять порочащие сведения.
В частности, опубликовали материалы о Бровко и Канделаки с подробностями их работы и личной жизни. За удаление информации через помощника менеджера Ростеха владельцы Telegram-каналов требовали 470 тысяч рублей. Обвиняемые обещали, что после получения средств поставят «блок на негатив» о Бровко и его супруге.
Это не первое уголовное дело, возбужденное против администраторов Telegram-каналов по иску представителей Ростеха. Осенью прошлого года суд отправил под стражу коммерческого директора журналиста Ксении Собчак Кирилла Суханова, бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева.
По версии следствия, фигуранты требовали деньги от главы Ростеха Сергея Чемезова за удаление информации. Собчак публично извинилась перед предпринимателем и отметила, что все обвиняемые раскаиваются в содеянном.
Генпрокуратура РФ
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