Коммерческого директора Собчак арестовали в рамках дела о вымогательстве: как в Telegram строят негативный бизнес | 360°

Криминал 26 октября 2022, 22:22 Коммерческого директора Собчак арестовали по делу о вымогательстве. Как через Telegram шантажируют чиновников Правозащитник Ионов: в Telegram стал популярным бизнес «на негативе» РИА "Новости"

Читать 360tv в

Коммерческий директор журналистки и политика Ксении Собчак Кирилл Суханов стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве через Telegram-каналы. Сама звезда назвала происходящее бредом. Специалисты утверждают, что шантаж через мессенджер в России успел превратиться в настоящий бизнес «на негативе».

Преступная деятельность в Telegram

Коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак «Осторожно Media» Кирилл Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров российских компаний через Telegram-каналы. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах. В совершении преступления заподозрили и бывшего главного редактора издания Tatler Ариана Романовского.

Реклама

«Это продолжение той большой истории», — пояснил он.

Реклама

Собеседник агентства напомнил о масштабной спецоперации правоохранителей по пресечению преступной деятельности в мессенджере. МВД России 4 октября сообщило Lenta.ru о задержании владельцев сети Telegram-каналов. Их администраторы публиковали фейки о бизнесменах и «высокопоставленных лицах».

За удаление постов требовали деньги. Имена фигурантов называть не стали. Известно лишь, что в СИЗО оказались пятидесятилетний житель Москвы, его сын и уроженец Ульяновска. В итоге возбудили уголовные дела о вымогательстве в крупном и особо крупном размерах. Источник заявил, что речь идет о Telegram-каналах «Закулисный шептун», «Сибирский говорун», «Как-то вот так», «Политбюро 3.0» и «Волга brief».

«Среди заявителей по делу и один из топ-менеджеров „Ростеха“», — подчеркнул собеседник агентства.

Июльский прецедент

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что корпорация «Ростех» стала инициатором крупного расследования.

«Это продолжение масштабной операции силовиков, начатой еще летом против консорциума Telegram-шантажистов. <…> В силу технологических особенностей Telegram комплекс мероприятий был первоначально применен в отношении одной из групп вымогателей. Это позволило провести июльские задержания администраторов Telegram-шантажистов сетки „Кракен“ („Проект „Сканер“, „Сканер 18+“, „Народ против“, „Погоны и галстуки“) — Евгения Москвина, Алексея Слободенюка и Владислава Малушенко», — пояснил тогда Хинштейн.

По его словам, именно июльские задержания позволили создать юридический и технологический прецедент. А он уже обеспечил дальнейшую поимку остальных шантажистов.

Задержание Суханова и реакция Собчак

Накануне стало известно, что Суханова задержали в Москве. Перед этим, 25 октября, Собчак сообщила в своем Telegram-канале, что он с утра не выходил на связь.

«Наш коммерческий директор Кирилл Суханов не выходит на связь с утра. Если сообщение в каналах правда и он задержан, то я надеюсь, что это какая-то ошибка. У нас подтверждений этого нет», — отметила она.

Когда же в Сети появилась информация о вероятной причастности Суханова к вымогательству, Собчак также отреагировала на это в своем канале. Политик подчеркнула, что лично, как и вся ее редакция, расценивает это как «очередное давление на журналистику в стране».

«Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик. <…> Адвокат с ним на связи. Мы следим», — подчеркнула Собчак.

Источник РИА «Новости» сообщил об отъезде журналистки из России. По данным агентства, Собчак уехала в Европу через Белоруссию. Эта информация появилась на фоне сообщений о задержании Суханова и обысках в загородном доме звезды. Журналистка проходит по делу о вымогательстве в качестве подозреваемой. Об этом писал RT.

Современная реальность

В Telegram популярна технология, когда чиновников, политиков или других известных личностей в одном канале ругают, а в другом — хвалят. При этом управлять публикациями может один и тот же человек. Об этом «360» рассказал депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«И ты должен им за это платить деньги. Это мошенничество чистой воды. И этого очень много. И многие люди <…> вынуждены отслеживать общественное мнение, которые уязвимы с его точки зрения. Они стали жертвами такого рода информационных преступников», — отметил он.

По словам депутата, речь шла о суммах в миллионы рублей. Именно поэтому работа, которую сегодня проводят правоохранители, так важна. Значимость подобных расследований трудно переоценить и с учетом популярных сегодня вбросов фейковых новостей касательно спецоперации и работы Минобороны.

«Я считаю, это часть работы правоохранительной системы в современной информационной реальности, в которой мы живем», — пояснил Хамзаев.

Если речь идет об удалении некой информации за деньги, добавил он, это не просто вымогательство — ситуацию можно расценивать как шантаж. Депутат напомнил, как работают преступники: сначала сами создают проблему, после чего предлагают решить ее — не бесплатно.

«А потом ты попадаешь в зависимость», — подчеркнул Хамзаев.

Бизнес «на негативе»

Правозащитник Александр Ионов отметил, что в последнее время продажа блоков «на негатив» в Telegram стала достаточно хорошим бизнесом. По его словам, опытные в блогосфере люди могут создавать ряд каналов с нуля под ключ достаточно быстро.

«Эти каналы могут носить исключительно, скажем так, негативный оттенок. И постить там якобы компромат, который пользователь, естественно, проверить не может. <…> Чем больше подписчиков у этого канала, тем на большую аудиторию информация расходится. И чем дольше канал существует, тем больше ему начинают доверять, на него ссылаются», — пояснил Ионов.

Он назвал это бизнесом из воздуха и подчеркнул, что во всем мире информационный шантаж влечет за собой уголовное преследование. Это не имеет ничего общего с этикой журналистов в какой-либо стране.

«В России с разгаром так называемых независимых СМИ, а точнее СМИ-иноагентов, очень активно расплодились каналы, которые спонсировались [экс-главой ЮКОСа Михаилом] Ходорковским (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов — примеч. ред.) <…> и другими. <…> Люди получали заказы, эти заказы оплачивались в биткоинах. <…> Показывали прямую связь между нашей так называемой оппозицией, независимыми журналистами с представителями различных дипломатических и государственных кругов за рубежом, которые, по сути, выделяли немаленькие средства на деятельность этих людей», — отметил Ионов.

Если будет доказано вымогательство какие-то деньги с чиновников или бизнесменов, заметил он, это укладывается в рамки Уголовного кодекса — человека заключат под стражу.

Регуляция деятельности Telegram-каналов

Ионов пояснил, что в статьях есть информация касательно дачи взятки, а есть — касательно покушения на дачу взятки, то есть человек может ее предложить, взять или отказаться от денег.

«Можно склонять человека к даче или приему взятки. Уголовно-процессуальный кодекс не дает четких формулировок относительно регуляции деятельности Telegram-каналов. <…> Если, условно говоря, человек увидел на себя какой-то негатив, то существуют иные инструменты его законных прав и интересов. Это, например, обращение в суд, заявление в полицию и иск о защите деловой репутации и достоинства, либо иск о клевете», — подчеркнул Ионов.

Большой проблемой он назвал тот факт, что большинство администраторов каналов находятся не в России и, соответственно, не попадают под компетенции уголовно-правовой системы страны. В отношении них могут вести следственные действия, но вероятность того, что они попадут в места принудительного содержания и физически станут фигурантами дела, мала. Даже подача российской стороной данных в международных организации далеко не гарантирует их выдачу.

«Такие люди на Западе поощряются. Им предоставляют все возможности для работы», — заключил Ионов.