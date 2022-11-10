10 ноября 2022, 15:19
Выбросившую в окно ребенка москвичку арестовали до 8 января
Суд отправил под арест москвичку, выбросившую дочь с 11-го этажа
Чертановский районный суд Москвы арестовал женщину, выбросившую своего ребенка из окна 11-го этажа. Она пробудет под стражей до 8 января, сообщили в региональной прокуратуре.
Матери погибшей девочки предъявили обвинение в убийстве малолетнего. По данным следствия, утром 8 ноября она взяла своего ребенка и выкинула в окно из квартиры. В тот же день девочка умерла в больнице.
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Обвиняемая сообщила, что хотела убить себя и ребенка. В день гибели ребенка женщину тоже доставили в больницу, где врачи стабилизировали ее состояние.
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Мать погибшей девочки признала вину и сказала, что убила дочь осознанно. Ей проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
По словам источника «360», женщина в 2015 году проходила лечение в специализированной больнице. Тогда ее состояние стабилизировала терапия, уточнил он.
Суд
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