Эксклюзив 10 ноября 2022, 15:19 Выбросившую в окно ребенка москвичку арестовали до 8 января Суд отправил под арест москвичку, выбросившую дочь с 11-го этажа

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Чертановский районный суд Москвы арестовал женщину, выбросившую своего ребенка из окна 11-го этажа. Она пробудет под стражей до 8 января, сообщили в региональной прокуратуре.

Матери погибшей девочки предъявили обвинение в убийстве малолетнего. По данным следствия, утром 8 ноября она взяла своего ребенка и выкинула в окно из квартиры. В тот же день девочка умерла в больнице.

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Обвиняемая сообщила, что хотела убить себя и ребенка. В день гибели ребенка женщину тоже доставили в больницу, где врачи стабилизировали ее состояние.

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Мать погибшей девочки признала вину и сказала, что убила дочь осознанно. Ей проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

По словам источника «360», женщина в 2015 году проходила лечение в специализированной больнице. Тогда ее состояние стабилизировала терапия, уточнил он.